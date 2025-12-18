© Foto: Picture Alliance

BNP Paribas verhandelt exklusiv mit Mercedes-Benz über den Kauf der Autoleasing-Tochter Athlon für 1 Milliarde Euro. Die Übernahme würde die Marktposition von BNP Paribas im Fahrzeugleasing stärken.Wie BNP Paribas am Donnerstag mitteilte, befindet sich das Unternehmen in exklusiven Gesprächen mit dem deutschen Automobilhersteller Mercedes-Benz über den Erwerb der Autoleasing-Tochter Athlon. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf rund 1 Milliarde Euro. Die Übernahme würde die Position von BNP Paribas im europäischen Fahrzeugleasingmarkt durch ihr Arval-Geschäft stärken und die Flotte um rund 400.000 Fahrzeuge im Rahmen von Full-Service-Leasing erweitern, hieß es. Die Arval-Einheit von BNP …