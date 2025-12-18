Der 250-Megawatt-Speicher in Brandenburg soll bis Ende 2028 ans Höchstspannungsnetz von 50 Hertz angeschlossen werden. Pacifico soll das Projekt zur Baureife bringen, während Ju:niz Energy dann den Bau und Betrieb der Anlage übernimmt. Ju:niz Energy hat das Projektrecht für einen Batteriespeicher mit 250 Megawatt Leistung und bis zu 612 Megawattstunden Kapazität von Pacifico Energy Partners erworben. Es sei geplant, die Anlage in Brandenburg bis Ende 2028 an das Höchstspannungsnetz des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz anzuschließen, teilte Ju:niz Energy am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis haben ...

