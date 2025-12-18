Von John Malloy, Co-Head Emerging und Frontier Markets bei Redwheel China macht Schluss mit dem Wettlauf um die niedrigsten Preise. Das Land will den Niedrigpreiswettbewerb eindämmen, den geordneten Abbau veralteter Kapazitäten fördern und eine gesunde industrielle Entwicklung zu fördern. Chinas Bemühungen um eine Politik gegen die Involution eröffnen neue Wege für ein nachhaltiges, langfristiges Wirtschaftswachstum in technologisch fortgeschritteneren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.