Winterthur - Findea, Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich e-Treuhand, Steuer- und Unternehmensberatung, hat eine erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Mit dem akquirierten Kapital von mehr als CHF 3,2 Mio. will Findea die Integration künstlicher Intelligenz in alle Kernprozesse vorantreiben und die Effizienz deutlich steigern sowie das Wachstum beschleunigen. Findea sichert sich per Ende November 2025 mehr als CHF 3,2 Millionen ...

