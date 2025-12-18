FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.12.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1565 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 324 (273) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BOKU PRICE TARGET TO 334 (324) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES EUROWAG PRICE TARGET TO 132 (109) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 520 (460) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 4000 (4400) PENCE - 'BUY'
