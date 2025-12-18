Die Photovoltaik-Herstellerin AIKO Energy Germany GmbH meldet eine PV-Modul-Effizienz von 24,8 Prozent bei kommerziell gefertigten Modulen. Im TaiyangNews Top Solar Modules Ranking belegt das Unternehmen damit zum 34. Mal in Folge den ersten Platz. Neuer Bestwert bei der PV-Modul-EffizienzAIKO hat im aktuellen TaiyangNews Top Solar Modules Listing (Dezember 2025) einen neuen Effizienzrekord erreicht. Die ausgewiesene PV-Modul-Effizienz von 24,8 Prozent gilt für massenproduzierte, kommerzielle Module. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
