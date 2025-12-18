Der Webhoster peilt für das laufende Jahr jetzt eine bereinigte Ebitda-Marge von 36,5 % (zuvor: 35 %) an. Zugleich rechnet Ionos-Chef Achim Weiß für 2025 nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 6 % (zuvor: 8 %). Das Ziel für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda: + 17 % auf 480 Mio. €) blieb unverändert. Für 2026 erwartet Weiß ein Umsatzplus von 7 % und einen Anstieg des operativen Gewinns um 10 % auf 530 Mio. €. Dazu beitragen soll ein verstärktes Up- und Cross-Selling an die rund 6,6 Mio. Bestandskunden. Zugleich will Ionos die Kundenzahl weiter steigern. Auf die angepasste Prognose reagierte der MDax-Titel gestern zeitweise mit Minus von 3,3 %, bevor eine Kursstabilisierung einsetzte.
