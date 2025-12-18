Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich heute hin- und hergerissen. Zunächst konnte sie im frühen Handel als Reaktion auf den angekündigten Verkauf der zivilen Sparte zulegen (DER AKTIONÄR berichtete: "Rheinmetall stellt Weichen - volle Konzentration auf Rüstung". Diese Gewinne hat sie aber bereits wieder vollständig abgeben. Aktuell notiert sie sogar im Minus. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick auf die ersten Analystenreaktionen und verrät, was nun charttechnisch wichtig ist.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.