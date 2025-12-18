NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Pence belassen. Als "eine Nachricht wie ein Erdbeben", umschrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den überraschenden Chefwechsel. Der Ölkonzern hatte zuvor den sofortigen Rücktritt seines bisherigen Lenkers Murray Auchincloss mitgeteilt, ab April soll die bisherige Woodside-Chefin Meg O'Neill nachrücken. Mit einer Nachfolgerin von außen beschleunige sich die Strategie bei BP, Spitzenposten mit Managern nicht aus den eigenen Reihen zu besetzen. Insgesamt sieht Wilson in den News keinerlei Negatives./rob/tav/mf



ISIN: GB0007980591





