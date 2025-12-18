Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG
First Berlin Equity Research hat die Research-Coverage der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) eingestellt. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal zieht seine Empfehlung (bisher: Kaufen) und sein Kursziel (bisher: EUR 2,40) zurück.
Zusammenfassung:
Wir beenden die Coverage der clearvise AG und ziehen unsere Prognosen, das Kursziel und das Rating zurück.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: ABO_GR-2025-12-18_DE
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
