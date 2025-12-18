Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH



18.12.2025 / 11:40 CET/CEST

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Beendigung der Coverage Empfehlung: ./. seit: 18.12.2025 Kursziel: ./. Kursziel auf Sicht von: ./. Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat die Research-Coverage der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) eingestellt. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal zieht seine Empfehlung (bisher: Kaufen) und sein Kursziel (bisher: EUR 2,40) zurück.



Zusammenfassung:

Wir beenden die Coverage der clearvise AG und ziehen unsere Prognosen, das Kursziel und das Rating zurück.



