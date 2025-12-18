BYD gelingt ein weiterer Meilenstein: Der Autobauer lieferte jüngst das 15-millionste NEV aus - und das im Rekordtempo. Doch nicht nur bei den Auslieferungen feiert der Konzern einen Erfolg. Beim autonomen Fahren wurden die Chinesen zusätzlich für ein Pilotprojekt ausgewählt.Die Nummer 15 Millionen war ein N8L der inzwischen voll bei BYD liegenden Submarke Denza. Beeindruckend ist vor allem das Tempo mit dem BYD voranschreitet: Während vom Produktionsstart im Dezember 2008 bis zur ersten Million ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär