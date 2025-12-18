Mit eigenem App-Store und direkter Salesforce-Integration rückt ChatGPT ins Zentrum von Marketing-, Sales- und Produktivitätsprozessen. Der Salesforce-Chef Marc Benioff spricht von einem neuen Kapitel für den Vertrieb. ChatGPT rückt mit diversen Features, Integrationen und Kooperationen immer näher an den Alltag von Nutzer:innen und Unternehmen heran. Zuletzt kamen die Branched Chats hinzu, ChatGPT Images wurde erweitert und zusammen mit Adobe wurde ...

