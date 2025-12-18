Der PV-Zubau im November 2025 steigt rechnerisch an, bleibt strukturell jedoch unausgewogen. Wenige Großanlagen stabilisieren die Statistik, während private und gewerbliche Aufdachanlagen weiter verlieren. Auch beim Speicherzubau zeigt sich dieses Muster trotz verbesserter Perspektiven ab 2026. So eine Marktanalyse der PV-Großhändlerin EWS GmbH & Co. KG. Der Photovoltaik-Zubau steigt im November von 1.232 Kilowattpeak (kWp) auf 1.426 kWp. Der Zuwachs geht jedoch nicht auf private oder klassische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
