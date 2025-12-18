

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Reinhard Nachname(n): Mayer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

b) LEI

529900TU48UE99NHEY88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3ENQ51

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,3600 EUR 7.219,20 EUR 15,3800 EUR 1.999,40 EUR 15,4000 EUR 10.010,00 EUR 14,6000 EUR 25.550,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,9262 EUR 44.778,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





