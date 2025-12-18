Eine Weihnachtsglosse von Stefan ParhoferJeder kennt sie: die Feldlerche. Ähnlich wie der Rotmilan bei den Windprojektierern erfreut sie sich nicht der uneingeschränkten Sympathie der Photovoltaik-Gemeinde. Dafür können die Tiere aber nichts, denn die vielen Bestimmungen zum Naturschutz wurden von Menschen gemacht, nicht von Feldlerchen. Warum ist das so? Rechnen wir es einfach mal durch: Meiner Erfahrung nach nistet je zehn Hektar Projektfläche durchschnittlich (mindestens) ein Feldlerchenpaar, also zwei Feldlerchen. Diese können das Projekt oftmals um viele Monate verzögern - sagen wir, im Durchschnitt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...