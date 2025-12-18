Die EnBW und Alpitronic arbeiten weiter eng zusammen. Ein Ziel der Kooperation ist der weitere Aufbau einer verlässlichen und flächendeckenden Schnellladeinfrastruktur und eine Entwicklungspartnerschaft. Die blau-weiß-gelben Ladesäulen der EnBW kennt in der Elektromobilität jeder. Mit mehr als 8.000 Schnellladepunkten ist der Energieversorger aus Baden-Würrtemberg der größte Schnelllade-Anbieter Deutschlands. Und seit 2018 setzt die EnBW beim Ausbau ...

