Der süddeutsche Energiekonzern hat seine Beteiligung an dem Kraftwerk Lippendorf in Sachsen getrennt. Bis 2028 will EnBW komplett auf eine kohlebasierte Stromerzeugung verzichten. EnBW treibt seinen unternehmensinternen Kohleausstieg voran. Rechtzeitig zum Jahresende 2025 habe der Konzern seine 50-prozentige Beteiligung an dem Braunkohlekraftwerk im sächsischen Lippendorf an EP Energy Transition verkauft, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß. Das Bundeskartellamt habe dazu noch rechtzeitig die Genehmigung erteilt. Die Tochter der EP Group war bereits zuvor mit 50 Prozent über den Energiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
