Der bisherige CEO Nikolai Setzer gibt die Führung zum Jahreswechsel ab, Nachfolger wird der bisherige Reifenchef Christian Kötz. Der Wechsel folgt der weit vorangeschrittenen Neuaufstellung und der Fokussierung auf das Reifengeschäft. CONTINENTAL hat die Autozuliefersparte abgespalten und als AUMOVIO an die Börse gebracht, 2026 soll zudem die Kunststoffteilesparte ContiTech verkauft werden, die internen Vorbereitungen gelten als weitgehend abgeschlossen. Damit wird CONTINENTAL zum reinen Reifenhersteller. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle betont, dass Reifen, Neuaufstellung und Konzernfunktionen nun in einer Hand liegen. JEFFERIES bestätigte gestern die Einschätzung "Buy" mit 75 € Kursziel und sieht bei schwacher Nachfrage Vorteile für lokale Produzenten wie CONTINENTAL und MICHELIN, denn Aussagen des Kautschukproduzenten SRI Trang zu rückläufigen Volumina und schwacher Nachfrage deuteten auf niedrigere EU- und US-Importe hin, so JEFFERIES. Fazit: Der CEO-Wechsel setzt den strategischen Schlusspunkt hinter die Transformation zum fokussierten Reifenplayer.