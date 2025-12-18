Frankfurt (ots) -Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Innovation: Mit dem Abschluss einer Vereinbarung mit OpenAI, dem Entwickler der KI-Plattform ChatGPT, zählt die DVAG zu den Vorreitern beim umfassenden Einsatz generativer KI-Technologien.Ziel der KI-Implementierung ist es, die leistungsfähigen KI-Modelle von OpenAI in interne Prozesse sowie in Kommunikations- und Beratungswerkzeuge zu integrieren. Damit sollen Effizienzpotenziale gehoben, Vermögensberaterinnen und Vermögensberater entlastet und die Betreuung der Kundinnen und Kunden weiter ausgebaut werden. Zudem wird die DVAG auf ChatGPT Enterprise-Funktionalitäten zugreifen und diese datenschutz- sowie compliance-konform in den Arbeitsalltag implementieren."Mit der Einbindung von ChatGPT setzen wir einen bedeutenden Schritt in unserer digitalen Strategie", erklärt Christian Glanz, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung. "Künstliche Intelligenz bietet das Potenzial, unsere Beratungsqualität weiter zu erhöhen und die tägliche Arbeit unserer Berater in der Weise zu unterstützen, dass die Beziehung von Mensch zu Mensch noch stärker im Mittelpunkt steht."Christoph Winter, Enterprise Lead bei OpenAI in Deutschland, ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit der DVAG unterstreicht die wachsende Dynamik von KI im Enterprise-Umfeld in Deutschland, vor allem in der Finanzbranche. Gemeinsam setzen wir KI skalierbar ein, um zentrale Arbeitsprozesse zu stärken und Mitarbeitende bei komplexen fachlichen Aufgaben gezielt zu unterstützen."Die Einführung der Technologie erfolgt zunächst in Pilotprojekten für interne Prozesse und für die Kommunikation mit Vermögensberatern. Mittelfristig ist geplant, weitere KI-gestützte Services in verschiedenen Beratungsprozessen der DVAG zu implementieren.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: +49 69 2384-1563; E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comSvenja Heibel, Tel.: +49 69 2384-7391; E-Mail: Svenja.Heibel@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6182311