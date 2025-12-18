Künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Börsengänge prägen die Kapitalmärkte - doch zwischen Innovationsschub und Blasenangst stehen Anleger vor entscheidenden Fragen. In diesem Gespräch analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Thomas Rappold (divizend.com) die aktuellen Entwicklungen rund um KI-Aktien, die zunehmende Bedeutung von Unternehmen wie OpenAI, Alphabet und NVIDIA sowie die Rolle kommender Börsengänge für den Kapitalmarkt. Im Fokus stehen die Chancen und Risiken für Anleger, die Sorge vor einer Überbewertung im Technologiesektor und die Frage, welche Geschäftsmodelle langfristig tragfähig sind. Darüber hinaus geht es um Dividendenstrategien, die wachsende Bedeutung von ETFs und einen Ausblick auf die Marktbedingungen in 2026.