Schlechte Nachrichten für Gamer: Nvidia plant offenbar eine massive Reduzierung der Produktion seiner beliebten GeForce-Grafikkarten. Das liegt nicht nur am Hype um KI-Chips, sondern hat noch andere Gründe. Nvidia will im ersten Halbjahr 2026 die Produktion von Grafikchips für GeForce-Grafikkarten um satte 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum senken. Diese Verknappung könnte mit Verzögerung zu deutlich höheren Preisen führen. Der Grund ...

