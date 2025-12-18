Schlechte Nachrichten für Gamer: Nvidia plant offenbar eine massive Reduzierung der Produktion seiner beliebten GeForce-Grafikkarten. Das liegt nicht nur am Hype um KI-Chips, sondern hat noch andere Gründe. Nvidia will im ersten Halbjahr 2026 die Produktion von Grafikchips für GeForce-Grafikkarten um satte 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum senken. Diese Verknappung könnte mit Verzögerung zu deutlich höheren Preisen führen. Der Grund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
