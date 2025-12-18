Überraschend optimistische Aussagen des Speicherchip-Herstellers Micron geben am Donnerstag dem gesamten KI-Segment Auftrieb. Nach Tagen des Abverkaufs könnten sie die Rallye nun wieder befeuern. Es schien fast so, als hätten die Börsianer den KI-Sektor für dieses Jahr abgeschrieben: Mit dem steilen Kursturz bei Oracle wurden auch etablierte KI-Titel wie Nvidia oder Broadcom abverkauft. Doch am Mittwochabend genügte ein einziger Quartals-Call, um ...

