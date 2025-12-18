Tesla: Bullenfalle oder perfekte Einstiegschance?

Hält die 468-USD-Marke dem Härtetest stand?

Rückblick

Der Tesla-Chart zeigt ein hochinteressantes Pullback Setup nach einem massiven Ausbruch. Seit September befindet sich Tesla in einem starken Bullenmarkt, getrieben von Fortschritten bei KI und Robotaxis. Die Aktie hat die markante Widerstandszone bei ca. 468 USD dynamisch nach oben verlassen und sprang auf ein neues Allzeithoch.

Tesla-Aktie: Chart vom 17.12.2025, Kürzel: TSLA Kurs: 474.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Erreichen neuer Rekordstände knapp unter der 500-USD-Marke sehen wir nun einen Rücksetzer auf das Niveau des ehemaligen Widerstands. Übernehmen hier die Bullen das Kommando, könnte die Aktie neue Höchststände erreichen.

Mögliches bärisches Szenario

Im bärischen Szenario schafft es die Aktie nicht, die Unterstützung bei 468 USD zu verteidigen. Ein Schlusskurs deutlich unter dieser Marke würde das aktuelle Bullen-Setup neutralisieren. Mit einem Durchschlagen des EMA20 wäre der Fokus auf die Tiefs von November bei rund 380 USD gerichtet.

Meinung

Elon Musk bestätigte jüngst Tests mit vollständig autonomen Fahrzeugen ohne Sicherheitsfahrer in Austin, Texas. Dies wird vom Markt als entscheidender Meilenstein für die zukünftige Bewertung als KI-Unternehmen gesehen. Technisch gesehen ist Tesla aktuell in einem "Lehrbuch-Setup": Der Ausbruch über das alte Allzeithoch wird nun von oben getestet. Bleibt der Kurs über der Zone von 468 USD, ist der Weg für die nächste Aufwärtswelle frei. Ein Fall darunter könnte jedoch zu einer tieferen Korrektur führen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.55 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 33.74 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in TSLA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.