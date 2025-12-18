Anzeige
Asset Standard
18.12.2025 13:18 Uhr
Martin Friedrich (Lansdowne Partners Austria): "Investieren an der Kapitalmarkt-Effizienzlinie"

November-Dezember 2025 -

Unsere Grafik des Monats - dargestellt in Abbildung 1 - zeigt unsere Erwartungen hinsichtlich der möglichen Entwicklung für Multi-Asset-Anleger in den nächsten sieben Jahren. Unseren Modellen zufolge können Anleger - je nach dem von ihnen akzeptierten Risikoniveau - mit jährlichen Erträgen entlang der schwarzen Kurve in der Grafik rechnen. In der Finanzmathematik wird diese Kurve oft auch als "Kapitalmarktlinie" bezeichnet.

Darüber hinaus zeigt die Grafik, welche Kombination aus durchschnittlicher Volatilität und Rendite wir für einzelne Bausteine unserer Vermögensallokation erwarten. Interessanterweise berührt die Kurve - mit Ausnahme der aggregierten Aktien - keine der einzelnen Diamanten der Anlagegruppen. Dieser positive Effekt ist auf Diversifikationseffekte zurückzuführen, die es uns ermöglichen, zusätzliche Renditen für unsere Anleger zu erzielen.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.
© 2025 Asset Standard
