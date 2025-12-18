BYD Energy Storage hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 1,5 Millionen Heimspeicher installiert. Die Herstellerin verweist dabei auf ihr Produktportfolio für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe. BYD Energy Storage, ein Geschäftsbereich der BYD Co. Ltd., gibt an, dass weltweit über 1,5 Millionen Energiespeichersysteme im Residential-Segment installiert wurden. Die Angabe bezieht sich auf Systeme für Privathaushalte sowie kleinere gewerbliche Anwendungen.Nach Herstellerangaben ist diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
