Bern - Die Wettbewerbskommission (Weko) zieht einen Schlussstrich unter ihre langjährigen Untersuchungen um Abreden von Banken auf dem Finanzmarkt. Die Behörde hatte während mehr als zwölf Jahren in neun Verfahren solche Absprachen untersucht. Sie verhängte dabei Bussen in Höhe von insgesamt 237,5 Millionen Franken. Gegenstand der verschiedenen Untersuchungen gegen insgesamt zwanzig Banken waren der Handel mit Zinsderivaten wie auch der Devisenkassahandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab