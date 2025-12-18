© Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc

Salesforce übernimmt Qualified und setzt damit auf eine neue Ära im KI-Marketing. Welche Auswirkungen das auf das Unternehmen und den Aktienkurs hat und warum Anleger jetzt reagieren sollten.Salesforce hat eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von Qualified unterzeichnet, einem Anbieter von agentenbasierten KI-Marketinglösungen. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht, aber Salesforce erwartet, dass der Abschluss der Übernahme im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erfolgen wird. "Wir haben Qualified gegründet, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie B2B-Unternehmen ihre Pipeline generieren", erklärte Kraig Swensrud, CEO und Mitbegründer von Qualified. …