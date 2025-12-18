In einem Positionspapier wird ein generell sparsamer Umgang mit Flächen und ein Vorrang von Dachanlagen gefordert. Wegen der viel geringeren Flächeneffizienz sollte der Biomassenanbau zurückgefahren werden. Für die Photovoltaik-Ausbauziele rechnet das UBA mit einem Bedarf von 0,5 Prozent der Landesfläche. Das Umweltbundesamt hat unter dem Titel "Photovoltaik auf dem Acker? Ein Positionspapier" dargelegt, "wie sich mehr Solarenergie natur- und landwirtschaftsverträglich gewinnen lässt". Ausgehend von dem im EEG definierten Ausbauziel von 400 Gigawatt Photovoltaik-Leitung bis 2040, die in etwa zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...