Zusammenarbeit für eine sicherere, intelligentere und kosteneffizientere Automatisierung in Lagern und Fabriken

Aptiv PLC (NYSE: APTV), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Industrietechnologie, und Vecna Robotics, ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter autonomer Materialtransportlösungen, haben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um gemeinsam autonome mobile Roboterlösungen (AMR) der nächsten Generation zu entwickeln, die eine kosteneffiziente Automatisierung ermöglichen sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251218377885/de/

Aptiv's advanced perception portfolio and machine learning technologies will be integrated into Vecna Robotics' platform.

Diese Partnerschaft vereint das branchenführende Portfolio von Aptiv mit der fortschrittlichen Autonomie- und Orchestrierungsplattform von Vecna Robotics, um sicherere, effizientere und skalierbare Materialtransportsysteme bereitzustellen.

"Die Automatisierung verändert die Art und Weise, wie Waren durch Lagerhäuser und Fabriken transportiert werden, mit Geräten, die in Echtzeit wahrnehmen, denken und handeln", erklärte Javed Khan, Executive Vice President, Intelligent Systems, Aptiv. "Unsere Zusammenarbeit mit Vecna Robotics verbindet die fortschrittlichen Wahrnehmungs-, Rechen- und Softwarelösungen von Aptiv mit der bewährten Expertise von Vecna im Bereich der autonomen Materialhandhabung. Gemeinsam gestalten wir die Automatisierung sicherer, intelligenter und erschwinglicher und unterstützen unsere Kunden dabei, den Anforderungen der modernen Logistik gerecht zu werden."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die fortschrittlichen Wahrnehmungsportfolios und maschinellen Lerntechnologien von Aptiv in die Plattform von Vecna Robotics integriert, um eine zuverlässige und kosteneffiziente Automatisierung in großem Maßstab in industriellen Umgebungen zu ermöglichen. Die gemeinsame Lösung vereint mehrere wichtige Funktionen:

Wahrnehmungs- und Sensorenhardware Der preisgekrönte PULSE-Sensor eine kompakte Surround-View-Kamera in Kombination mit einem Ultra-Kurzstreckenradar, der eine zuverlässige und genaue 360-Grad-Erfassung ermöglicht.

ML-basierte Echtzeitwahrnehmung und Wegplanung Aptiv Radar ML und Behavior ML bieten fortschrittliche Technologien für maschinelles Lernen zur Echtzeitwahrnehmung und dynamischen Wegplanung in komplexen Umgebungen.

Autonomie und Workflow-Orchestrierung Die Vecna Robotics-Plattform, die mit fortschrittlichen Wahrnehmungs- und ausfallsicheren Navigationssystemen ausgestattet ist, legt größten Wert auf Sicherheit am Arbeitsplatz, indem sie Hindernisse in Echtzeit erkennt und umgeht selbst in Umgebungen mit gemischtem Verkehr. Über die Autonomie hinaus ermöglicht die einzigartige CaseFlow-Integration von Vecna eine nahtlose Koordination von Arbeitsabläufen zwischen Menschen, Gabelstaplern und anderen Automatisierungssystemen und gewährleistet so einen optimierten Durchsatz, ohne den bestehenden Betrieb zu stören.

Aptivs eingebettete Software und Rechenleistung Diese Lösung basiert auf der skalierbaren, effizienten und leistungsstarken Rechenplattform von Aptiv, einschließlich des Echtzeitbetriebssystems (RTOS) VxWorks und der Virtualisierungsplattform Wind River Helix. Sie bietet erstklassige Leistung, fortschrittliche Virtualisierung, extrem niedrige Latenzzeiten und außergewöhnliche Flexibilität zur Unterstützung einer Vielzahl von Systemdesigns.

Vecna Robotics bietet flexible, intelligente Automatisierung durch fortschrittliche AMRs, die sich an dynamische Lager- und Fabrikumgebungen anpassen. Die Lösungen von Vecna basieren auf KI-gesteuerter Autonomie und der Pivotal-Orchestrierungsplattform und koordinieren Menschen, Roboter und Arbeitsabläufe, um den Materialfluss in Echtzeit zu optimieren ohne dass eine kostspielige oder starre Infrastruktur erforderlich ist. Die Plattform beschleunigt die Bereitstellung, lässt sich problemlos auf alle Betriebsabläufe skalieren und sorgt für messbare Verbesserungen in Bezug auf Durchsatz, Sicherheit und betriebliche Effizienz.

"Durch die Partnerschaft mit Aptiv können wir noch robustere und kostenoptimierte Roboterprodukte anbieten", erklärte Karl Iagnemma, CEO von Vecna Robotics. "Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, Betriebskosten zu senken, den Durchsatz zu verbessern und einen schnelleren, skalierbareren ROI für die Automatisierung zu erzielen. Durch die Kombination unserer KI-gesteuerten Autonomie und Orchestrierung mit den fortschrittlichen Wahrnehmungs- und Rechentechnologien von Aptiv ermöglichen wir effizientere Arbeitsabläufe, sicherere Abläufe und erhebliche Kosteneinsparungen für Kunden, die eine Modernisierung ohne größere Investitionen in die Infrastruktur anstreben."

Gemeinsam definieren Aptiv und Vecna Robotics die Möglichkeiten der autonomen Materialhandhabung neu durch die Kombination von fortschrittlicher Wahrnehmung, Rechenleistung und Koordination, um eine Automatisierung zu ermöglichen, die sicherer, intelligenter und skalierbar ist. Diese Partnerschaft bietet Kunden eine leistungsstärkere und kosteneffizientere Grundlage für die Zukunft industrieller Betriebsabläufe.

Aptiv wird den CPJ Co-Bot Pallet Jack von Vecna Robotics in seinem Pavillon auf der CES 2026 präsentieren.

Über Aptiv

Aptiv ist ein weltweit tätiges Industrie- und Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, eine stärker automatisierte, elektrifizierte und digitalisierte Zukunft zu ermöglichen. Besuchen Sie aptiv.com.

Über Vecna Robotics

Die flexiblen AMRs für die Materialhandhabung und die Softwareplattform PivotalTM von Vecna Robotics steigern den Durchsatz, reduzieren die Arbeitsbelastung und bieten einen schnellen ROI ohne feste Infrastruktur. Besuchen Sie https://www.vecnarobotics.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251218377885/de/

Contacts:

Ariel Gavilan

Vice President of Global Communications, Aptiv

ariel.gavilan@aptiv.com

248-251-3447

Alex Miller

vecnarobotics@marketbridge.com

832-564-9966