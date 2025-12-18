Mit dem Börsengang der Magnum Ice Cream Company ist seit Anfang Dezember ein reines Eiscreme-Unternehmen an mehreren internationalen Handelsplätzen notiert. Für Anleger eröffnet die Aktie die Möglichkeit, gezielt in ein etabliertes Konsumgütergeschäft zu investieren, das zuvor Teil des Unilever-Konzerns war. Börsendebüt eines Eiscreme-Riesens Am 8. Dezember nahm die Magnum Ice Cream Company den Handel in Amsterdam, London und New York auf, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de