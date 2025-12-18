Die Aktie von IREN hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Kursentwicklung gezeigt und zählt weiterhin zu den spannendsten Titeln im Schnittfeld von Künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen. Nach einer massiven Rally rückt nun die Frage in den Vordergrund, ob das Unternehmen operativ und strategisch liefern kann, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Am 15. Oktober erreichte das IREN-Papier ein Hoch von 74,15 US-Dollar, bevor eine ...

