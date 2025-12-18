LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Beim Ölkonzern seien transformative Veränderungen erforderlich, und neue Perspektiven könnten dabei hilfreich sein, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begrüßt die Ernennung von Meg O?Neill als erste Frau an der Konzernspitze und erwartet positive Marktreaktionen./rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:56 / GMT



