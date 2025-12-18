1.200 Meter umfassendes Bohrprogramm im Athabasca-Becken für das 1. Quartal 2026 geplant

Vancouver, British Columbia, 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FWB: CWA0) ("Refined" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Vorschlag von Eagle Plains Resources Ltd. ("Eagle Plains") für ein Bohrprogramm genehmigt wurde. Refined hat die erste Zahlung geleistet und es werden nun die Auftragnehmer für die Durchführung des Programms ausgewählt.

Wie in der Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 beschrieben, basiert das Programm auf den Ergebnissen geophysikalischer und technischer Arbeiten in Kombination mit modernen interpretativen Analysen, um die vielversprechendsten Ziele zu definieren. Der Vorschlag für Phase I umfasst bodengestützte Gravitations- und elektromagnetische Untersuchungen sowie drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m, um zwei unterschiedliche Leiter im Konzessionsgebiet Dufferin West zu untersuchen. Das Budget beläuft sich zunächst auf etwa 1,7 Millionen $, vorbehaltlich Anpassungen abhängig vom Zeitplan, vom Fortschritt sowie von den laufenden Ergebnissen. Das Programm ist so strukturiert, dass es mit Fortdauer der Bohrungen und der Ermittlung neuer Ziele erweitert werden kann.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: "Wir freuen uns, dass das erste Programm zur Erprobung dieser ausgeprägten Leiter anhand von Bohrungen bestätigt wurde. Wir sind nun gut aufgestellt, um das Bohrprogramm im ersten Quartal 2026 durchzuführen und die optimalen Winterbedingungen zu nutzen. Es ist spannend für Refined, das erste Bohrprogramm im ertragreichen Athabasca-Becken in Angriff zu nehmen."

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Mit seinen Projekten Dufferin, Milner und Basin, die sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befinden, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau eines diversifizierten Portfolios von Konzessionen, mit denen die Energiewende unterstützt wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

mailto:info@refinedenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung Aussagen zum geplanten Bohrprogramm für das erste Quartal 2026, zur Beauftragung von Beratern, zu Explorationszielen, zu technischen Interpretationen und zum Potenzial der Projekte Dufferin, Milner und Basin. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, darunter der erfolgreiche Abschluss der Finanzierung, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Auftragnehmern sowie behördliche Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: das Risiko, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Privatplatzierung nicht wie derzeit erwartet verwendet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, und das Risiko, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten mehr kosten als der vom Unternehmen für diese Aktivitäten veranschlagte Betrag; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Mineralpreise und der weltweiten Nachfrage nach und dem Angebot von Mineralien; Risiken im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wettbewerb und der aktuellen globalen Finanzlage; Zugangs- und Versorgungsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82262Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82262&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75867L2066Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.