Geophysikalische Bodenvermessung im Gange; Bohrgerät soll Ende Februar eintreffen

Vancouver, British Columbia, 9. Februar 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FWB: CWA0) ("Refined" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das für die geophysikalische Bodenvermessung zuständige Team im Rahmen des Explorationsprogramms des Unternehmens auf Dufferin West eingetroffen ist. Die Bohrungen werden voraussichtlich gegen Ende Februar eingeleitet. Refined hat das Recht, nach eigenem Ermessen eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt Dufferin (siehe Pressemitteilungen von Refined vom 27. Februar 2024 und 6. August 2025) von Eagle Plains Resources Ltd. ("Eagle Plains") zu erwerben, indem es eine Reihe von Barzahlungen und Aktienemissionen tätigt sowie Explorationsausgaben für das Projekt Dufferin finanziert.

Ein geophysikalisches elektromagnetisches Zeitbereichs-(TEM)-Bodenprogramm ist im Gange, um weitere vorrangige Bohrziele zu ermitteln. Nach Abschluss werden die entsprechenden Daten zur Erstellung einer detaillierten Inversion und der Erarbeitung dreidimensionaler Maxwell-Platten verwendet, was die Ausrichtung der Bohrlöcher weiter verfeinern soll. Alle Verträge für die Aufnahme des Bohrprogramms gegen Ende Februar wurden bestätigt. Das Programm soll mindestens drei Bohrlöcher über insgesamt etwa 1.200 Meter umfassen, die zwei ausgeprägte Leiter auf dem Konzessionsgebiet Dufferin West erproben sollen. Das Budget wurde auf zunächst ungefähr 1,7 Millionen $ festgelegt. Gleichzeitig wird auch ein geophysikalisches Gravitationsbodenprogramm absolviert, das zur genaueren Abgrenzung und Verfeinerung der Bohrziele beitragen wird.

Das Programm bei Dufferin West stützt sich auf die Ergebnisse der geophysikalischen und technischen Arbeiten in Verbindung mit einer fortschrittlichen interpretativen Analyse zur Definition der aussichtsreichsten Zielgebiete. Diese Arbeiten haben das Vorkommen von wichtigen in Nordost-Südwest-Richtung streichenden Strukturen bestätigt, die mit bekannten uranhaltigen Systemen in der Region korrelieren. Dufferin West liegt ungefähr 18 km von der von Cameco betriebenen Lagerstätte Centennial (8,78 % U3O8 auf 33,9 m im historischen Bohrloch VR-031W3 durchteuft)#_edn1 entfernt. Die Konzessionsgebiete weisen Potenzial für die Auffindung einer diskordanzgebundenen und im Grundgestein lagernden Uranmineralisierung in der Nähe der Nordost-Südwest-streichenden Verwerfungen auf. Die verworfenen Grundgesteinskontakte und die spröden reaktivierten Strukturen sind die primären Standorte für eine Mineralisierung im Gebiet, das vom Projekt Dufferin abgedeckt ist.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: "Dies ist eine spannende Zeit für Refined Energy. Die Region des Athabasca-Beckens ist für ihre Geschichte der Exploration, Entdeckung und Erschließung hochwertiger Uranminen bekannt. Wenn das Bohrgerät in Kürze eintreffen wird, werden diese beträchtlichen Arbeiten um die Ermittlung von aussichtsreichen Bohrzielen zur Erprobung von hochgradigen Vorkommen, die für das Athabasca-Becken so typisch sind, ihren Höhepunkt finden."

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es die Option auf das Konzessionsgebiet Basin gekündigt hat, da es sich weiterhin auf das Projekt Dufferin und das bevorstehende Bohrprogramm konzentriert.

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Mit seinem Projekt Dufferin, das sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befindet, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau von Konzessionen, mit denen die Energiewende unterstützt wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

mailto:info@refinedenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung Aussagen zum geplanten Bohrprogramm für das erste Quartal 2026, zur Beauftragung von Beratern, zu Explorationszielen, zu technischen Interpretationen und zum Potenzial des Projekts Dufferin. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, darunter der erfolgreiche Abschluss der Finanzierung, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Auftragnehmern sowie behördliche Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: das Risiko, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Privatplatzierung nicht wie derzeit erwartet verwendet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, und das Risiko, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten mehr kosten als der vom Unternehmen für diese Aktivitäten veranschlagte Betrag; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Mineralpreise und der weltweiten Nachfrage nach und dem Angebot von Mineralien; Risiken im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wettbewerb und der aktuellen globalen Finanzlage; Zugangs- und Versorgungsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Dieses Ergebnis stammt aus Saskatchewan Industry and Resources Assessment Work File: 74G12-0061, Cameco Corp., 2009, DDH VR-031W3. Das Unternehmen hat diese Informationen nicht durch einen qualifizierten Sachverständigen verifizieren lassen. Diese Informationen lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung (falls vorhanden) auf dem Projekt Dufferin zu.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82914Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82914&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75867L2066Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.