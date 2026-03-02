Vancouver, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FWB: CWA0) ("Refined" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten beim ersten Bohrloch im Rahmen des Erstbohrprogramms des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Dufferin West im weltweit bekannten Uranrevier des Athabasca-Beckens aufgenommen wurden.

Refined verfügt über die exklusive Option, eine Beteiligung von bis zu 75 % am 10.140 ha großen Projekt Dufferin (siehe Pressemitteilungen von Refined vom 27. Februar 2024 und 6. August 2025) von Eagle Plains Resources Ltd. ("Eagle Plains") zu erwerben, indem es eine Kombination aus Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben tätigt. Das Projekt Dufferin, das aus den Konzessionsgebieten North Dufferin und West Dufferin besteht, liegt neben dem Konzessionsgebiet SW3 von NexGen Energy und rund 18 km von der von Cameco bearbeiteten Lagerstätte Centennial entfernt. Dort wurde im historischen Bohrloch VR-031W3 ein Abschnitt von 33,9 m mit 8,78 % U3O8 durchteuft (SMAF 74G12-0061)1.

Das Bohrprogramm zielt auf einen vielversprechenden elektromagnetischen ("EM") Leiter ab, der anhand der Daten aus einer früheren VTEM-Flugmessung definiert und durch ein kürzlich durchgeführtes geophysikalisches Time-Domain Moving Loop-EM-(TEM)-Bodenprogramm genauer eingegrenzt wurde. Das Programm wird zunächst mindestens 3 Bohrlöcher über insgesamt 1.200 Meter umfassen, wobei die Gewinnung von orientiertem Bohrkern der Bereitstellung wichtiger geologischer und struktureller Informationen dienen soll. Das Anfangsbudget beträgt etwa 1,7 Millionen $. Parallel dazu wird Refined eine gravimetrische Bodenmessung durchführen, um zusätzliche Bohrziele zu verfeinern und zu priorisieren.

Dufferin West stellt auf Grundlage der integrierten geophysikalischen, geologischen und strukturellen Auswertungen eine aus technischer Sicht vielversprechende Explorationsgelegenheit dar. Die bisherigen Arbeiten führten zur Bestätigung wichtiger in Nordost-Südwest-Richtung streichender Strukturkorridore, die mit bekannten Uranmineralisierungssystemen im ganzen Athabasca-Becken übereinstimmen. Das Projekt Dufferin weist Potenzial für die Auffindung von sowohl diskordanzgebundenen als auch im Grundgestein lagernden Uranmineralisierungen in der Nähe der von Nordost nach Südwest streichenden Verwerfungen auf. Verworfene Grundgesteinskontakte mit duktiler/spröder Deformation unweit des Diskordanzkontakts sind die primären Standorte für hochgradige Uranlagerstätten vom Athabasca-Typ.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: "Die Aufnahme der Bohrungen bei Dufferin West ist ein wichtiger Meilenstein für Refined Energy. Dieses Programm ist der Höhepunkt der umfassenden geophysikalischen und technischen Arbeiten, mit denen höffige Ziele in einem der weltweit produktivsten Uranreviere ermittelt wurden. Angesichts der anziehenden Uranpreise und der steigenden globalen Nachfrage nach Kernkraft sind wir der Ansicht, dass Refined gut aufgestellt ist, um am nächsten Uranexplorations- und -entdeckungszyklus im Athabasca-Becken teilzunehmen."

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Mit seinem Projekt Dufferin, das sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befindet, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau von Konzessionen, mit denen die Energiewende unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung Aussagen zum geplanten Bohrprogramm für das erste Quartal 2026, zur Beauftragung von Beratern, zu Explorationszielen, zu technischen Interpretationen und zum Potenzial des Projekts Dufferin. Zukunftsgerichtete Informationen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Dazu gehören Risiken in Verbindung mit der Exploration, Finanzierungen, Rohstoffpreisen, behördliche Genehmigungen und Betriebsfaktoren.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, und das Risiko, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten mehr kosten als der vom Unternehmen für diese Aktivitäten veranschlagte Betrag; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Mineralpreise und der weltweiten Nachfrage nach und dem Angebot von Mineralien; Risiken im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wettbewerb und der aktuellen globalen Finanzlage; Zugangs- und Versorgungsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83217Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83217&tr=1



