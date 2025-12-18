Mit einer neuen Art von Cyberangriffen nehmen Hacker:innen derzeit Microsoft-Nutzer:innen ins Visier. Mit nur wenigen Aktionen übergibst du dabei die Kontrolle über deinen Account in die Hände der Angreifer:innen. So schützt du dich davor. Cyberkriminelle entwickeln immer wieder neue Methoden, um Menschen um ihre Daten oder ihr Geld zu bringen. Eine dieser neuen Maschen haben jetzt die Sicherheitsexpert:innen von Push Security aufgedeckt. Im Grunde ...

