Nach dem iX3 aus dem neuen Werk Debrecen sollen ab 2026 auch im Werk München Elektroautos der Neuen Klasse von BMW gebaut werden - die Limousine i3 und später der Kombi i3 Touring. Jetzt hat das Unternehmen die letzten Funktionstests der neuen Anlagen abgeschlossen. Im Münchner Werk wurden im neuen Karosseriebau und der neuen Montage wurden die Produktionsanlagen installiert und die Funktionstests erfolgreich abgeschlossen, wie der Hersteller mitteilt. ...

