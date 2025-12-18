Die Commerzbank hat ein bärenstarkes Aktienjahr hinter sich. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 124 Prozent zu Buche. Nur Siemens Energy und Rheinmetall liefen noch besser. Dazu hat auch eine Maßnahme in historischem Ausmaß beigetragen. Diese hat der Frankfurter DAX-Konzern nun beendet.Die Commerzbank hat ihren fünften Aktienrückkauf erfolgreich abgeschlossen. Am 17. Dezember 2025 beendete das Institut das im September gestartete Programm. Insgesamt kaufte die Bank 30.972.690 eigene Aktien zurück. ...

