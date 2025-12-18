Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 51/52

Unter den Sieben Glorreichen stehen beide für echte Produkte in Hard- und Software und ohne Dienstleistungen oder die Anwendungspraxis von KI. Bei APPLE besonders spannend: Demnächst steht der Test der Doppelspitze knapp über 200 $ an. Wird diese bestätigt, folgt üblicherweise die Auflösung der genannten Positionen und dann landet APPLE bei Kursen von knapp 150 oder 130 $, je nachdem, wie die nächsten Quartalszahlen und der Jahresausblick ausfallen. Dann kommt es auf die Reaktion der Analysten an und mithin auch auf den Markt.Der nachhaltige Trend von APPLE und MICROSOFT wird davon nicht nachhaltig berührt, aber: MICROSOFT machte es schon einmal vor, wie solche Korrekturen verlaufen. Von 2000 bis 2002 hatte sich der Marktwert von MICROSOFT fast gedrittelt, obwohl der Konzern in der ganzen Zeit hoch rentabel gearbeitet hat.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Das Börsencasino schließt 2025 mit rund 25 % Gewinn- HOCHTIEF baut ein weiteres Standbein auf- STRÖER - Positiv ins Jahr 2026?- MUTARES meldet weiteren Exit- Aufregender Verlauf bei Silber- Moskau wird die neue Spielbörse 2026Ihre Bernecker Redaktion /