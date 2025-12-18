Dennis Riedl: Novo Nordisk: Riedl warnt vor kurzfristigen Risiken bei 38 USD

Anzeige / Werbung
Stop-Loss gesetzt, Gewinnschätzungen sinken - Langfristig attraktiv, kurzfristig heikel
Novo Nordisk steht unter Druck - Dr. Dennis Riedl warnt vor kurzfristigen Risiken. Ein Stop-Loss bei 38 USD ist gesetzt, die Gewinnschätzungen sinken.
Stop-Loss bei 38 USD
"Ich habe einen Stop-Loss bei 38 Dollar gesetzt", erklärt Riedl direkt. Die Aktie zeigt Schwäche, technische Unterstützungen wackeln. "Kurzfristig ist Novo Nordisk heikel."
Gewinnschätzungen sinken
Analysten senken ihre Gewinnprognosen für Novo Nordisk. "Das ist ein Warnsignal", betont Riedl. Wettbewerbsdruck im Adipositas-Markt und Produktionsprobleme belasten die Aussichten.
Wettbewerb intensiviert sich
Eli Lilly greift mit Zepbound massiv an, weitere Konkurrenten drängen in den Markt. "Der Adipositas-Markt wird hart umkämpft", analysiert Riedl. Novo Nordisks Marktführerschaft ist nicht mehr unangefochten.
Produktionsengpässe belasten
Novo Nordisk kämpft mit Lieferengpässen bei Wegovy und Ozempic. "Wenn man die Nachfrage nicht bedienen kann, verliert man Marktanteile", warnt Riedl. Kapazitätserweiterungen dauern Jahre.
Bewertung nicht mehr günstig
Nach der Rally der letzten Jahre ist Novo Nordisk nicht mehr billig. "Das KGV ist ambitioniert für ein Unternehmen mit sinkenden Gewinnschätzungen", so Riedl. Bewertungsrisiko steigt.
Langfristige Story bleibt intakt
Trotz kurzfristiger Probleme: Die Diabetes- und Adipositas-Megatrends sind intakt. "Langfristig bleibt Novo Nordisk attraktiv", betont Riedl. Die Märkte wachsen weiter.
Nur für geduldige Anleger
Riedl positioniert Novo Nordisk klar als Langfrist-Investment. "Wer kurzfristig handelt, sollte die Finger davon lassen", rät er. Volatilität und Unsicherheit bleiben hoch.
Stop-Loss als Absicherung
Der Stop-Loss bei 38 USD dient als Absicherung gegen weitere Verluste. "Wenn die 38 fallen, ist die technische Situation kritisch", erklärt Riedl. Risikomanagement ist essentiell.
Fazit
Novo Nordisk ist kurzfristig heikel - Dr. Dennis Riedl hat einen Stop-Loss bei 38 USD gesetzt. Sinkende Gewinnschätzungen, intensiver Wettbewerb und Produktionsengpässe belasten die Aktie. Langfristig bleibt die Diabetes- und Adipositas-Story attraktiv, aber nur für geduldige Anleger mit Risikotoleranz.
Enthaltene Werte: DK0062498333
