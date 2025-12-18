Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties SA Company Name: Grand City Properties SA ISIN: LU0775917882 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 18.12.2025 Target price: €14,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 15,00 auf EUR 14,80.



Zusammenfassung:

Immobilienaktien standen in letzter Zeit unter Druck, da in einigen Kreisen Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung im kommenden Jahr aufkamen. Der Finanzierungsmarkt bleibt jedoch positiv und hat es Grand City ermöglicht, seine Kapitalstruktur durch die Ausgabe einer Perpetual-Anleihe weiter zu optimieren. Dies wurde mit dem Rückkauf von Anleihen mit höheren Kupons kombiniert, was sich netto positiv auf den FFO 1 auswirkte. Wir gehen nun davon aus, dass die verbleibenden €600 Mio. an ausstehenden 1,5 %-Perpetual-Anleihen, die im Juni 2026 neu festgelegt werden, zum gleichen Niveau (4,75%) wie die letzte Emission refinanziert werden. Unserer Ansicht nach stärken die jüngsten Finanzierungsmaßnahmen die Fähigkeit von GCP, potenziellen Gegenwinden auf dem Finanzierungsmarkt im Jahr 2026 standzuhalten, weiter. Nach Anpassung unserer Schätzungen für die Refinanzierungsmaßnahmen senken wir unser Kursziel auf €14,80 (zuvor: €15,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 54%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 15.00 to EUR 14.80.



Abstract:

Property stocks have been under pressure of late with fears of a potential rate hike in the coming year stirring in some circles. However, the financing market remains a positive and has allowed Grand City to further optimise its capital structure with a perpetual note issuance. This was combined with buybacks of notes with higher coupons, and the net effect was FFO 1-accretive. We now assume the remaining €600m in outstanding 1.5% notes, due to reset in June 2026, will be refinanced at the same level (4.75%) as the latest issuance. In our view, the latest perpetual actions further strengthen GCP's ability to withstand potential financing market headwinds in 2026. Our TP moves down to €14.8 (old: €15.0) after adjusting our estimates for the refinancing measures. We stick to our rating Buy (upside: 54%).



You can download the research here: GYC_GR-2025-12-18_EN



