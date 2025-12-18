Feldarbeiten abgeschlossen: PTX Metals meldet hochgradige Goldproben vom Shining Tree-Projekt

Anzeige / Werbung

PTX Metals stärkt mit neuen Strukturmodellen, hochgradigen Oberflächenproben und modernen Magnetikdaten die Grundlage für die nächste Explorationsphase auf dem Shining Tree Gold Property in Ontario

PTX Metals (TSXV: PTX; FSE: 9PX) hat die diesjährigen Feldarbeiten auf seiner Goldliegenschaft Shining Tree im Goldgebiet South Timmins in Ontario abgeschlossen und legt jetzt erste Ergebnisse vor. Im Mittelpunkt standen eine strukturorientierte geologische Überarbeitung der wichtigsten Vorkommen sowie eine neue, hochauflösende, luftgestützte Magnetikmessung über den nördlichen und zentralen Teil des Grundstücks.

Das Shining Tree Gold-Projekt von PTX Metals liegt entlang der Ridout-Tyrrell Deformation Zone (RTDZ), einem bedeutenden regionalen Strukturkorridor mit bekannter Goldführung. Ziel der Arbeiten war es, die geologische Architektur des Projekts und die strukturellen Kontrollen der Goldmineralisierung besser zu verstehen und mit den regionalen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. Zwar sind die mineralisierten Trends in einzelnen Teilbereichen bereits gut beschrieben, doch ihre Einbindung in ein konsistentes, übergeordnetes Strukturmodell bedurfte weiterer Detailarbeit.

Im Zuge der Kampagne wurden 27 Gesteinsproben im Feld genommen. Neben der Überprüfung historischer hochgradiger Goldwerte sollten sie Einblicke in die räumliche Verteilung und Bindung des Goldes in Quarzadern, Scherzonen und anderen strukturellen Elementen liefern. Besonders im Fokus standen die Ziele Rhonda und Herrick - und genau dort kamen die höchsten Goldgehalte der Kampagne zustande.

Hochgradige Goldfunde auf Rhonda und Herrick

Auf dem Rhonda- und Herrick-Ziel bestätigten die Feldarbeiten von PTX Metals mehrere hochgradige Goldproben an der Oberfläche. Im Rhonda-Bereich wurden bis zu 69,00 g/t Gold, im Herrick-Gebiet bis zu 18,82 g/t Gold gemessen. Damit unterstreichen beide Zonen ihre Bedeutung innerhalb des Shining Tree Gold-Projekts.

Am Rhonda North Trench wurde die umfangreichste Beprobung durchgeführt. Dort kombinierte man die Neubefahrung älterer, bereits angelegter Kanäle mit Proben, die nördlich der 2024 freigelegten Gräben entlang des projizierten Aderzuges entnommen wurden. Die Neubeprobung früherer hochgradiger Kanäle zeigte nach Unternehmensangaben eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Goldgehalte. Das spricht dafür, dass die hohen Werte nicht allein auf einen Nugget-Effekt zurückgehen, sondern an spezifische, strukturell definierte Abschnitte des Rhonda-Systems gebunden sind, die gezielt anvisiert werden können.

Zusätzlich wurden vier Schürfproben entlang des Streichens der Rhonda-Ader nördlich der bisherigen Schurfgrenzen entnommen. Diese Proben lieferten Goldgehalte zwischen 3,54 und 7,85 g/t und deuten damit auf eine fortgesetzte Goldmineralisierung über das bislang untersuchte Areal hinaus hin.

In beiden Zielgebieten - Rhonda und Herrick - sieht PTX Metals darin Hinweise auf zusammenhängende, strukturkontrollierte Goldzonen, die in zukünftigen Bohrprogrammen systematisch getestet und in die Ressourcenmodellierung überführt werden könnten.

Alle Proben wurden von PTX Metals direkt an SGS Labs in Sudbury (Ontario) geliefert und dort analysiert. SGS ist ein nach ISO 17025:2005 akkreditiertes Labor und setzt ein internes QA/QC-Programm mit Standards, Leerproben, Wiederholungs- und Doppelanalysen ein, wie es branchenüblich ist.

Hochauflösende Drohnen-Magnetik soll verdeckte Strukturen sichtbar machen

Parallel zur strukturellen Neuinterpretation hat PTX Metals die Firma Terrascope Inc. mit einer hochauflösenden Drohnen-Magnetikuntersuchung über dem zentralen Teil der Shining Tree-Claims beauftragt. Dieser Survey wurde am 12. Dezember 2025 abgeschlossen; insgesamt wurden 2.783,5 Linienkilometer abgeflogen.

Hintergrund: Ein Großteil der Shining Tree Gold-Liegenschaft ist von Überdeckung geprägt, wodurch die herkömmliche Kartierung an der Oberfläche erschwert wird. Das bislang genutzte, grob aufgelöste Magnetik-Datenset reichte nach Einschätzung des Unternehmens nicht aus, um potenziell goldführende Strukturen klar zu definieren und gezielt zu testen. Die neuen, deutlich hochauflösenderen Magnetikdaten sollen nun zusammen mit den strukturellen Beobachtungen von SRK als Grundlage für ein überarbeitetes geologisches Modell dienen.

Ziel ist es, Scherzonen, Verwerfungen, Faltstrukturen und lithologische Grenzen präziser nachzuzeichnen und mit bekannten Vorkommen wie Rhonda, Herrick und Caswell zu verknüpfen. Dazu wurden die Standorte sämtlicher Proben (u. a. in den zentralen Bereichen des Shining Tree-Projekts) kartiert und mit den neuen Geophysikdaten verknüpft. Ab Anfang 2026 plant PTX Metals, die vollständige strukturelle Auswertung zu veröffentlichen und daraus Bohrziele für die nächste Explorationsphase abzuleiten.

Die Kombination aus detaillierter Strukturarbeit, hochgradigen Oberflächenproben und modernen Magnetikdaten soll erlauben, mineralisierte Körper präziser zu definieren und zukünftige Bohrungen deutlich zielgerichteter zu planen.

PTX Metals mit zusätzlichem Hebel über das W2-Projekt im "Ring of Fire"

Neben dem Shining Tree Gold-Projekt meldet PTX Metals auch Fortschritte vom polymetallischen W2-Projekt im Ring of Fire in Ontario. Dort hat das Unternehmen bis Jahresende rund 1.200 Meter Bohrungen niedergebracht. Erste visuelle Auswertungen des Kerns zeigen sulfidführenden Gabbro mit Zonen disseminierter bis semimassiver und massiver Sulfide.

Das W2-Projekt von PTX Metals ist auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium (PGEs) ausgerichtet. Konkrete Analyseergebnisse der laufenden Kampagne stehen noch aus und werden im Laufe des ersten Quartals 2026 erwartet. Sie sollen Aufschluss über Gehalte und Kontinuität der beobachteten Sulfidzonen geben und dienen als Grundlage für die weitere Planung von Explorationsarbeiten im Ring of Fire.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der PTX Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der PTX Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen PTX Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da PTX Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA69380V2057