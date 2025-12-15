Die Investmentbanken erhöhen die Kursziele für den Goldpreis 2026. Silber hat inzwischen den "großen Bruder sogar in Sachen Performance überholt. Die Aussichten für die Edelmetalle scheinen auch im kommenden Jahr blendend zu sein. Daher lohnt es sich für Investoren, sowohl auf die großen Platzhirsche wie Barrick Mining oder First Majestic Silver zu schauen, aber auch kleinere Titel wie Quimbaya Gold oder PTX Metals im Auge zu behalten.

Gold und Silber im Kursrausch: Investmentbanken nennen Kursziele!

Das Jahr 2025 wird die Prognosen der Investmentbanken in den Schatten stellen. Denn Gold und Silber erleben einen atemberaubenden Kursrausch, den kaum jemand so vorhergesehen hat. Angetrieben wurden sie durch massive Zentralbankkäufe, starke ETF-Zuflüsse sowie anhaltende geopolitische Unsicherheiten. Im Ergebnis katapultieren sich die Spotpreise auf immer neue Allzeithöchststände. Investmentbanken passen ihre Prognosen für 2026 schon jetzt dynamisch an: Die Deutsche Bank erwartet Gold bei 4.450 US-Dollar pro Unze mit einer Bandbreite von 3.950 bis 4.950 US-Dollar. Goldman Sachs sieht die 4.900 US-Dollar und die Bank of America gar bis zu 5.000 US-Dollar. Nur die Weltbank ist mit konservativen 3.575 US-Dollar dabei. Für Silber zeichnen sich nach dem 2025er-Höhepunkt von knapp 64 US-DollarKorrekturpotenziale ab, doch Banken bleiben generell optimistisch: Die UBS prognostiziert 42 bis 47 US-Dollar und bleibt bullisch; Citigroup liegt bei 43 US-Dollar und auch hier bleibt die Weltbank mit 41 US-Dollar Schlusslicht. Für Silber gibt es einen Sondereffekt, den Gold nicht bieten kann: die industrielle Nachfrage und ein dauerhaftes Angebotsdefizit. An den Terminmärkten offenbaren sich markante Verwerfungen, denn Termin-Silber notiert in seltener Backwardation mit Spotpreisen, die über den nächsten Futures liegen. Das signalisiert physische Engpässe und offeriert den Händlern gute Arbitragechancen, wenn am Ende geliefert werden kann. Gegenüber früheren Auslieferungsquoten von bis zu 5 Prozent forderten in den vergenanen drei Monaten immer mehr Investoren physische Ware. Sollte der Markt weiter mit fundamentalen Knappheitsthemen zu kämpfen haben, könnten Versorgungslücken die Preise 2026 weiter befeuern und die Prognosen der Investmentbanken wiederum weit in den Schatten stellen. Mit 64 bzw. 115 Prozent befanden sich Gold und Silber 2025 unter den besten Assets weltweit. Wir schauen auf die Entwicklung der Majors und Juniors unter den Rohstoffunternehmen mit dieser Vorgaben!

Barrick Mining und First Majestic: Die Zeit der Ernte ist gekommen

Die großen Produzenten von Silber und Gold befinden sich im besten Umfeld ihrer Unternehmensgeschichte. Hohe Inflation, ungebrochene Nachfrage und historische Spotpreise befeuern die Gewinne. Barrick Mining (37,30 EUR | CA06849F1080) hat in den vergangenen Jahren erkannt, wie schwierig sich das Umfeld in Afrika gestalten kann. Aber trotz aller Unkenrufe scheinen die Probleme mit der Militärregierung in Mali bezüglich der Lizenz für Loulo-Gounkoto, die im Februar 2026 auslaufen sollte, nun gelöst. Die Abbaugenehmigung wird um ganze 10 Jahre verlängert, dafür muss Barrick den neuen Minencode und deutlich höhere Steuern akzeptieren. Überraschend war der Abgang von CEO Mark Bristow zur Jahresmitte, die zu organisatorischen Anpassungen im Nordamerika-Team führten. Unter dem Druck des aktivischen Investors Elliot soll sich die Konzernstruktur deshalb bald verändern. Barrick wird eine neue Nordamerika-Einheit gründen, in der unter anderem die Beteiligung an Nevada Gold Mines, die große Mine Pueblo Viejo sowie das Projekt Fourmile eingebracht werden. Diese Vermögenswerte stehen für mehr als die Hälfte der Konzernproduktion und gelten als besonders stabil und kosteneffizient. Investoren könnten damit gezielt in hochwertige nordamerikanische Projekte investieren, ohne sich Risiken aus politisch fragileren Regionen miteinzukaufen. Der Vorstand will bis Anfang 2026 darüber befinden und den Kapitalmarkt im Februar über den Stand informieren. Analysten erwarten, dass eine separat gelistete Nordamerika-Einheit einen erheblichen Wert freisetzen könnte, wenn sie nach erfolgreicher Ausgliederung ähnlich hoch bewertet wird. Analysten auf der Plattform LSEG erwarten in 12 Monaten eine durchschnittliche Zielmarke von 64 CAD, heraus sticht Cormark mit 78 CAD - aktuell notiert Barrick bei ca. 59,30 CAD. Binnen 12 Monaten stieg die Aktie um über 150 Prozent. Es existiert viel Aufspaltungs-Fantasie, es gibt Rückkäufe und eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent!

Als einer der größten Silberproduzenten segelt First Majestic Silver (14,30 EUR | CA32076V1031) in der ersten Reihe. Das Unternehmen befindet sich auf einem ausgeprägt dynamischen Wachstumspfad und hat seine operative Basis mit der Übernahme von Gatos Silver zu Beginn des Jahres 2025 spürbar gestärkt. Durch die Kontrolle über 70 Prozent des äußerst rentablen Cerro-Los-Gatos-Komplexes wurde der Grundstein für eine deutlich höhere Metallproduktion gelegt. Gemeinsam mit den etablierten Kernassets San Dimas, Santa Elena und La Encantada formt sich ein leistungsfähiges Minenportfolio mit erheblicher Skalierungskraft. Für das Jahr 2025 wird daraus eine Silberförderung von rund 14,8 bis 15,8 Mio. Unzen erwartet. Aus Sicht der Analysten spiegelt sich dieses Wachstumspotenzial noch nicht vollständig im Aktienkurs wider. Auf der Plattform LSEG liegt das durchschnittliche Zwölfmonatskursziel ...

