Die Explorationslandschaft Kolumbiens brodelt, und ein Name sticht besonders hervor: Quimbaya Gold . Das Unternehmen hat kürzlich gleich zwei wichtige Meilensteine erreicht: eine erfolgreiche Finanzierung und die Entdeckung neuer Erzgänge. Das Potenzial seines Tahami South-Projekts in Kolumbien - direkt neben der hochgradige Goldmine Segovia von Aris Mining - ist enorm. Die Aktie war zuletzt nach steilem Anstieg etwas zurückgekommen. Das bietet Chancen für Nachzügler.

Kapital gestärkt: Finanzierung für zukünftiges Wachstum gesichert

Am 4. November 2025 schloss Quimbaya Gold (0,32 Euro | CA74841L1013) eine "Bought Deal"-Privatplatzierung unter der Leitung des Brokers Stifel Canada ab. Das Unternehmen nahm dabei brutto beeindruckende 14,41 Mio. CAD ein, was die volle Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Underwriters einschließt. Die Ausgabe von 20.585.000 LIFE Units zu einem Preis von 0,70 CAD pro Einheit, bestehend aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, stärkt die Kapitalbasis erheblich. Die Warrants sind für 36 Monate zu einem Ausübungspreis von 1,00 CAD pro Aktie handelbar. Das hohe Interesse der Investoren zeigt, dass sie die Aktie als vielversprechend ansehen. Zum Vergleich: Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens liegt bei gerade einmal 65 Mio. CAD.

Die Nettoerlöse aus diesem Offering sind strategisch für die Weiterentwicklung der Explorationsprogramme des Unternehmens vorgesehen. Dazu gehören entscheidende Bohrarbeiten auf dem Tahami South-Projekt, Folgearbeiten an regionalen Kupfer-Gold- und Goldzielen sowie allgemeines Betriebskapital. Diese finanzielle Stärkung ermöglicht es Quimbaya, seine ehrgeizigen Pläne für 2026 mit vollem Elan zu verfolgen.

Gold-Entdeckung: Tahami South beweist sein Potenzial direkt neben Aris Mining

Nur wenige Wochen später, am 1. Dezember 2025, konnte Quimbaya Gold eine noch aufregendere Nachricht verkünden: die Entdeckung von zwei neuen mineralisierten Erzgangsystemen ...

