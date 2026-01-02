J.P. Morgan sieht 5.000-6.000 US-Dollar Gold!!!

Anzeige / Werbung

Das entscheidende Signal kommt nicht vom Markt - es kommt von J.P. Morgan

Dieser Artikel wird im Auftrag von Goldgroup Mining Inc. veröffentlicht.

Wenn Gold neue Allzeithochs erreicht, reagieren viele Anleger reflexartig:

"Zu spät."

"Überkauft."

"Zu heiß."

Doch genau diese Reaktion verkennt, woher der aktuelle Gold-Move wirklich kommt.

Denn diesmal ist es nicht der Retail-Markt, der Gold nach oben treibt.

Es sind Zentralbanken, institutionelle Investoren und strategische Allokationen.

Und niemand beschreibt diesen Shift klarer als J.P. Morgan.

J.P. Morgan: Das ist kein Zyklus - das ist eine Neubewertung

J.P. Morgan Global Research hat seine Gold-Prognosen nicht leichtfertig angehoben.

Die Bank spricht explizit von einer "Rebasing-Phase" des Goldpreises.

Die Kernaussage:

Die Treiber hinter dem Goldanstieg sind strukturell - nicht temporär.

J.P. Morgan erwartet:

5.055 US-Dollar je Unze im Q4 2026

weiteres Aufwärtspotenzial Richtung 5.400 US-Dollar bis Ende 2027

langfristig sogar 6.000 US-Dollar, sollte es zu nur minimalen Umschichtungen globaler Vermögen kommen

Das Entscheidende dabei:

Diese Prognosen basieren nicht auf Angebotsengpässen oder kurzfristigen Krisen.

Sie basieren auf Nachfrage-Mathematik.

Die Zahl, die alles verändert: 585 Tonnen pro Quartal

J.P. Morgan hat den Goldmarkt ungewöhnlich transparent quantifiziert.

Historisch gilt:

Goldpreise steigen nur dann nachhaltig, wenn >350 Tonnen Netto-Nachfrage pro Quartal auftreten

Netto-Nachfrage pro Quartal auftreten Jede zusätzlichen 100 Tonnen oberhalb dieser Schwelle entsprechen etwa +2% Goldpreis pro Quartal

Und jetzt die Projektion für 2026:

585 Tonnen pro Quartal

Aufgeteilt in:

~190 Tonnen Zentralbankkäufe

~330 Tonnen Barren- & Münznachfrage

zusätzliche ETF- und Futures-Zuflüsse

Das ist kein Gleichgewicht.

Das ist permanenter Nachfrageüberhang.

Warum Zentralbanken selbst bei 4.000 US-Dollar weiter kaufen

Ein häufiger Einwand lautet:

"Zentralbanken kaufen doch nicht mehr bei Rekordpreisen."

J.P. Morgan widerspricht klar.

Gregory Shearer, Head of Base and Precious Metals Strategy:

"Wir wurden durch die starken Zentralbankkäufe im dritten Quartal 2025 ermutigt - selbst bei deutlich höheren Goldpreisen."

Warum?

Gold ist kein Trade, sondern Reservepolitik

Ziel ist nicht Timing, sondern Diversifikation weg vom US-Dollar

Selbst kleine prozentuale Anpassungen erzeugen massive nominale Nachfrage

J.P. Morgan rechnet vor:

Würden Zentralbanken mit <10% Goldanteil ihre Reserven nur auf 10% anheben, entstünde eine Nachfrage von ~2.600 Tonnen selbst bei 5.000 US-Dollar Gold wären es noch ~1.200 Tonnen

anheben,

Das ist kein spekulatives Szenario.

Das ist buchhalterische Realität.

Der ETF-Faktor: der nächste Hebel

Parallel dazu kommt der zweite große Nachfrageblock zurück:

Gold-ETFs.

Historisch reagieren ETF-Zuflüsse stark auf:

sinkende Realzinsen

Fed-Zinssenkungen

Dollar-Schwäche

J.P. Morgan beschreibt das typische Muster:

kurzer Rücksetzer nach der ersten Zinssenkung

2-3 Monate Stabilisierung

anschließend erneuter Preisanstieg ab Monat vier

Genau dieses Setup sehen wir jetzt.

Noch wichtiger:

Investoren halten aktuell nur rund 2,8% ihres gesamten AUM in Gold.

J.P. Morgan hält 4-5% für realistisch.

Das klingt gering.

Ist es aber nicht.

Schon 0,5% Umschichtung aus US-Vermögen in Gold würde laut J.P. Morgan ausreichen, um 6.000 US-Dollar Gold zu rechtfertigen.

Warum das für Gold-Aktien alles verändert

Hier liegt der entscheidende Punkt, den viele Marktteilnehmer verpassen:

Goldpreise steigen linear.

Goldminen werden exponentiell bewertet.

Warum?

Kostenbasis ist relativ fix

Margen wachsen überproportional

Reserven werden neu klassifiziert

Stillgelegte Assets werden hochprofitabel

M&A wird plötzlich wertschaffend

Das ist genau der Mechanismus, den wir historisch bei jedem echten Gold-Superzyklus gesehen haben.

Und genau hier sitzt Goldgroup.

Goldgroup als direkter Hebel auf J.P. Morgans Gold-These

Goldgroup vereint drei Dinge, die in einem 5.000-Dollar-Gold-Szenario extrem selten sind:

Reale Unzen auf der Bilanz

- San Francisco hat ~1,4 Mio. Unzen (historisch M&I) Reale Infrastruktur

- ehemals produzierende Großmine, vollständig genehmigt Strategische Skalierungsambition

- Ziel: 500.000 Unzen Jahresproduktion, Mexiko-fokussiert

Das ist keine Explorer-Story.

Das ist der Aufbau einer Plattform.

Der Bewertungsanker: Aris Mining

Um zu verstehen, wohin solche Plattformen laufen, hilft ein Vergleich:

Aris Mining

~500.000 Unzen Jahresproduktion

Marktkapitalisierung: ~4,5 Mrd. CAD

Goldgroup heute:

~430 Mio. CAD Marktkapitalisierung

San Francisco frisch übernommen

operativer Cashflow + Restart-Potenzial

perfektes Timing im JPM-Gold-Szenario

Niemand behauptet, dass Goldgroup morgen Aris Mining ist.

Aber:

Der Markt beginnt jetzt, solche Wege zu bewerten - nicht erst am Ziel.

Warum der Markt noch hinterherläuft

Die Aktie ist bereits stark gestiegen:

0,85 $ → 1,50 $

~+250%

Doch das war:

die Neubewertung vom "Restrukturierungsfall" zum Asset-Halter.

Was noch fehlt:

Einpreisen der J.P.-Morgan-Gold-These

Einpreisen der Plattform-Ambition

Einpreisen weiterer Akquisitionen

Und genau hier entsteht die Asymmetrie.

Fazit: J.P. Morgan liefert den Makro-Trigger - Goldgroup den operativen Hebel

J.P. Morgan sagt:

Gold bleibt strukturell knapp

Nachfrage bleibt hoch

Preise gehen Richtung 5.000-6.000 US-Dollar

Goldgroup bietet:

reale Assets

reale Unzen

reale Skalierungsstrategie

In solchen Phasen passiert historisch immer das Gleiche:

Gold steigt

Minen steigen stärker

Plattformen steigen am stärksten

Die erste Neubewertung ist passiert.

Die zweite - die strukturelle - steht noch aus.

Und genau dort liegt das größte Potenzial.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA38141A4046,CA04040Y1097