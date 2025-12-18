New York - Nach dem jüngsten Kursrücksetzer haben US-Inflationsdaten und ein starker Geschäftsausblick des Speicherchipherstellers Micron den US-Aktienmarkt am Donnerstag belebt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 48.254,06 Punkte. Damit erholte sich der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der nach einem Rekordhoch Ende vergangener Woche an Kraft verloren hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann ein Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
