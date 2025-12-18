Anleger benötigen in der laufenden Handelswoche gute Nerven. Die wichtigsten Aktienindizes zeigen eine hohe Volatilität. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 am Mittwoch weiteren Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt belastet. Zum US-Handelsstart nun die Kehrwende: Ein wichtiger Treiber sind die starken Zahlen des Speicherchip-Herstellers Micron.Nach dem jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär