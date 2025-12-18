Anleger benötigen in der laufenden Handelswoche gute Nerven. Die wichtigsten Aktienindizes zeigen eine hohe Volatilität. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 am Mittwoch weiteren Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt belastet. Zum US-Handelsstart nun die Kehrwende: Ein wichtiger Treiber sind die starken Zahlen des Speicherchip-Herstellers Micron.Nach dem jüngsten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.