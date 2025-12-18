Airbus sichert sich einen Milliardenauftrag über 100 Militärhelikopter vom spanischen Verteidigungsministerium und kündigt den Ausbau seines Werks in Albacete an. Parallel erhöht China Airlines ihre Bestellung des Langstreckenjets A350-1000, was die Position im zivilen Geschäft stärkt. Trotz Qualitätsproblemen bei der A320-Familie bleibt die Aktie stabil - ein Zeichen für das Vertrauen der Anleger.Milliarden-Potenzial: Spanien investiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de