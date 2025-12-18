In Lichtenfels will die Firma Moll Batterien die Produktionsstätte aufbauen. Das bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben mit 19,65 Millionen Euro und dazu gibt es noch 2,5 Millionen Euro von der EU. Die Firma Moll Batterien baut in Lichtenfels eine Produktionsstätte für Natrium-Ionen-Batterien auf. Nach der im Herbst erfolgten Ankündigung soll das Werk eine Jahreskapazität von zunächst einer Gigawattstunde haben. 126 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze sollen damit zusätzlich am Standort entstehen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant. Am Donnerstag gab das bayerische ...

