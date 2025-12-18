Zürich - Der Devisenmarkt hat am Donnerstagnachmittag nur kurzfristig auf den EZB-Entscheid und die US-Inflationszahlen reagiert. Der Dollar schwächte sich kurz nach den Inflationszahlen gegenüber dem Euro und Franken ab. Danach erholte er sich aber wieder auf das vorherige Niveau. Der «Greenback» wird am Nachmittag bei 0,7949 Franken gehandelt nach 0,7961 am Mittag und 0,7952 am Morgen. Als erste Reaktion auf die Zahlen fiel der Dollar bis auf 0,7928 ...

